La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) envisage d’ouvrir un centre régional à Tunis, a annoncé son président, Benedict Oramah, lors d’une rencontre tenue mardi, 2 juillet 2024, à Tunis, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Cette ouverture marquera une nouvelle ère de coopération avec la Tunisie, a indiqué le responsable, soulignant l’importance stratégique de cette initiative pour renforcer les liens avec le pays, indique la BCT, mercredi, dans un communiqué.

Le responsable de la banque africaine a fait remarquer que les échanges ont mis en lumière une vision commune pour l’avenir, avec un accent particulier sur la transition énergétique et la préservation du capital humain des pays africains.

Il a fait état d’une volonté commune de renforcer les relations bilatérales et de développer des partenariats stratégiques, précisant que “les relations avec la Tunisie sont dans une dynamique positive de coopération qui va être valorisée”.

Le gouverneur de la BCT a souligné, pour sa part, l’importance de soutenir les talents africains à travers des initiatives facilitant leur intégration et leur contribution au développement économique de leurs pays d’origine. Il s’agit, a-t-il affirmé, de “croire en l’Afrique et son potentiel énorme”.

Sur ce sujet, Benedict Oramah a fait savoir que l’Afreximbank collabore actuellement avec des partenaires internationaux pour la mise en place d’un programme spécifique destiné à la diaspora africaine.

S’agissant des moyens de financement innovants pour les projets clés de développement dans les secteurs de la transition énergétique et du verdissement de l’économie tunisienne, Le gouverneur de la BCT a présenté les opportunités et défis liés à ces domaines, soulignant la nécessité d’un appui substantiel de l’Afreximbank pour réaliser les ambitions de la Tunisie en matière de durabilité et de croissance verte. “Nous aurons besoin de tous nos partenaires pour soutenir l’ambition de la Tunisie à travailler sur des solutions pérennes”, a-t-il souligné.

Le premier responsable de l’Afreximbank a réitéré, à cet effet, l’engagement de son institution à soutenir activement les projets de développement de la Tunisie, un membre historique de l’institution.

“Vous pouvez compter sur l’Afreximbank. Les relations avec la Tunisie sont dans une nouvelle dynamique positive de coopération qui va être valorisée”, a-t-il dit, précisant que le modèle de financement de l’Afreximbank pourrait s’adapter à la demande tunisienne.