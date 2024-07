Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a décidé, mardi, d’accorder une prime d’encouragement unifiée à tous les athlètes tunisiens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.

Selon un responsable du CNOT, le bureau exécutif présidé par Mehrez Boussayène, membre du Comité

International Olympique (CIO), a tenu ce mardi une réunion au cour de laquelle il a examiné les préparatifs engagés pour les JO de Paris, ayant trait notamment au volet logistique et aux dates des départs des délégations pour Paris.

La même source précise à l’agence TAP que “la délégation officielle qui sera composée des responsables du CNOT et du Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que du staff médical, s’envolera pour la capitale française le 18 juillet”, et ce afin d’assister à la dernière réunion de coordination qui se tiendra dans le village olympique pour fixer tous les points liés à l’hébergement, à la nourriture, au transport et aux accréditations.

“La première délégation sportive tunisienne se déplacera à Paris le 20 juillet et sera composée, entre-autres, de l’archère Rihab El Walid dont les épreuves débuteront le 25 juillet, soit un jour avant le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des jeux”, ajoute la même source.

“Les autres délégations se rendront à Paris selon les dates du début des compétitions”, précise-t-on.

Par ailleurs, il a été convenu, au cours de la même réunion, d’accorder à la majorité des fédérations sportives olympiques ou autres une prime de soutien dont le montant sera fixé ultérieurement.

Pour rappel, Mehrez Boussayène avait déclaré à l’agence TAP que le Comité National Olympique Tunisien s’était engagé à acquérir les billets de la délégation officielle participant aux JO-2024 en guise de contribution à la réduction des charges de l’Etat.

Vingt-six (26) athlètes représenteront la Tunisie aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août.