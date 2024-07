Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, en visite de travail à Ouagadougou, a effectué, mardi, une visite au chantier d’un projet réalisé par la Société des Routes et Bâtiments (SOROUBAT), une entreprise tunisienne spécialisée dans la construction des bâtiments, d’infrastructures et des projets environnementaux et industrie.

Selon un communiqué du département, il s’agit d’un projet de construction d’un canal de drainage pour réduire les risques d’inondation, un des principaux problèmes qui affectent les zones urbaines de Ouagadougou (Burkina Faso).

Le ministre a, à cette occasion, pris connaissance de l’état d’avancement de ce mégaprojet, louant la qualité des projets sociaux et de pointe de la SOROUBAT dans le domaine de l’infrastructure. Il a, par ailleurs, rappelé la contribution de tels projets au renforcement de la présence tunisienne à l’étranger et à la promotion de l’économie nationale.

Nabil Ammar a aussi visité “ARVEA“, une entreprise tunisienne de fabrication de cosmétiques et de parfums, ainsi que “DECOGATO”, une société spécialisée dans la vente des fournitures pour l’industrie de la confiserie.

Le chef de la diplomatie tunisienne a fait part de la disposition du gouvernement tunisien à fournir toute l’assistance requise aux investisseurs tunisiens à l’étranger pour qu’ils réussissent leurs projets”, ajoute la même source.

Il a, également, exprimé la disposition de son département et de toutes les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger à fournir tout le soutien et les facilités nécessaires pour renforcer la présence tunisienne en Afrique.

Rappelons que Nabil Ammar effectue une visite au Burkina Faso pour co-présider avec son homologue burkinabè les travaux de la 8e session de la Haute commission mixte tuniso-burkinabè.