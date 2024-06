Migration et mobilité en Afrique du Nord, : Renforcer la protection des travailleurs migrants et faciliter la mobilité légale en Afrique du Nord

Le projet THAMM, acronyme de “Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in North Africa”, est une initiative sous-régionale visant à renforcer les mécanismes de protection des travailleurs migrants et à améliorer les capacités des acteurs institutionnels en matière de gouvernance migratoire et de mobilité de la main-d’œuvre en Afrique du Nord.

Financé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le projet THAMM est mis en œuvre par deux consortiums distincts :

Consortium OIT-OIM : L’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) se concentrent sur les aspects liés à la protection des travailleurs migrants, à la promotion de la migration régulière et à l’amélioration des données et des statistiques migratoires.

: L’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) se concentrent sur les aspects liés à la protection des travailleurs migrants, à la promotion de la migration régulière et à l’amélioration des données et des statistiques migratoires. Consortium GIZ-Enabel : La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’Agence belge de développement (Enabel) se focalisent sur le développement de schémas de mobilité légale et sur le renforcement des capacités des institutions nationales et régionales en matière de gestion de la migration de la main-d’œuvre.

Couvrant trois pays clés de la région – l’Égypte, le Maroc et la Tunisie – le projet THAMM s’étend également à d’autres pays d’Afrique du Nord pour des activités sous-régionales. Il s’aligne sur les cadres politiques internationaux et régionaux relatifs à la migration, tels que les Objectifs de développement durable, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et le Cadre de politique migratoire de l’Union africaine.

Les quatre objectifs spécifiques du projet THAMM sont les suivants :

Établir des cadres politiques, législatifs, institutionnels et réglementaires cohérents en matière de migration légale et de mobilité dans les pays d’Afrique du Nord. Améliorer les mécanismes d’évaluation, de certification, de validation et de reconnaissance des compétences et qualifications des migrants. Renforcer la gestion des données et des connaissances en matière de migration légale et de mobilité. Mettre en place et/ou améliorer des schémas de mobilité régulière avec les pays d’Afrique du Nord sélectionnés. Améliorer la coopération entre les acteurs pertinents dans le domaine de la migration légale et de la mobilité, en particulier en matière de placement professionnel.



Le projet THAMM vise à contribuer à une migration de main-d’œuvre plus bénéfique pour tous, en promouvant la protection des droits des travailleurs migrants, en facilitant la mobilité légale et en renforçant les capacités des pays d’Afrique du Nord à gérer efficacement les flux migratoires.

