Bien que les échanges commerciaux à l’échelle mondiale aient régressé de 5,2% en 2023, les transactions dans le cadre du commerce intra-africain ont progressé de 3,2%, pour une valeur de 192,2 milliards de dollars, au cours de l’année dernière, a affirmé la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab.

Elle a ajouté, mardi, à Tunis, à l’ouverture des travaux de la troisième édition des Rencontres d’Affaires Tuniso-Africaines (TABM), que le quota du commerce entre les pays africains par rapport à l’ensemble des transactions mondiales est passé de 13,6% en 2022, à 14,9%, en 2023.

Pour ce qui est des échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne, leur valeur s’est élevée, selon la ministre, à 650 millions de dollars, alors que les exportations tunisiennes vers ces pays ont dépassé les 490 millions de dollars, ce qui représente 3,5% du total des exportations nationales. Les industries électriques, mécaniques, et agro-alimentaires accaparent 90% du volume de ces échanges.

Dans le même contexte, Ben Rejab a fait part de l’engagement de la Tunisie à renforcer ses relations politiques et économiques avec tous les pays du continent africain, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre des mécanismes du COMESA, de la ZLECAF et de l’Union africaine, notant que le Cepex a déjà élargi son réseau de représentations commerciales en Afrique en inaugurant, récemment, un sixième bureau à Dakar.

De son côté, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a souligné que le TABM constitue une opportunité particulière pour renforcer le réseautage professionnel tuniso-africain, ce qui permettra de fonder les piliers d’une coopération économique efficace et efficiente. Il a estimé, aussi, que ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion des exportations tunisiennes et de conquête de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne, ainsi que la valorisation du savoir-faire tunisien, dans de nombreux secteurs, notamment alimentaire, électrique, pharmaceutique…

Ainsi, Ben Hassine a affirmé que plus de 2.000 rencontres d’affaires sont programmées, lors de cette manifestation, entre des hommes d’affaires tunisiens et africains, exerçants dans plusieurs secteurs d’activités porteurs.

Pour sa part, le secrétaire général du programme des “Ponts du Commerce Arabo Africains (AATB)”, Hani Salem Sonbol, a affirmé que le programme visait à stimuler les investissements entre les pays arabes et africains d’autant plus qu’il propose des financements pour promouvoir les exportations, ce qui est en mesure d’appuyer le développement au sein des pays arabes et africains.

Organisées à l’initiative du CEPEX, en coordination avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, les Rencontres d’Affaires Tuniso-Africaines 2024, ont été marquées par la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente, dans le cadre du Programme des Ponts commerciaux arabo-africains.