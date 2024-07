“La Tunisie a créé, depuis mars 2023, un comité national chargé de suivre les négociations dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), et mettre en application les conditions nécessaires à sa mise en place”, a indiqué la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, lundi, lors d’une entrevue avec le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene Elle estime que ceci prouve “la volonté de la Tunisie d’accélérer son intégration à l’échelle africaine”.

En ce qui concerne l’initiative du commerce orienté, la ministre a rappelé que la Tunisie a été l’un des premiers pays africains à bénéficier des avantages différentiels au niveau continental, étant donné que les services des douanes et les chambres de commerce ont adopté le certificat d’origine “ZLECAF”, soulignant que 93 transactions d’exportation ont été réalisées, jusque-là, dans ce cadre.

Ben Rejab a mis l’accent, aussi, sur les initiatives lancées par la Tunisie, en vue de renforcer son intégration à l’échelle continentale, dont la création du Centre africain pour le commerce numérique. Elle a fait remarquer à ce sujet que la Tunisie propose d’accueillir le siège du Centre africain pour la protection des droits de propriété intellectuelle.

Elle a cité au nombre des projets nécessitant un soutien financier et technique de la part du Secrétariat général de la ZLICAF et du reste des bailleurs de fonds africains, le corridor commercial continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique subsaharienne, qui a été lancé officiellement, en août 2023.

L’entretien avec le secrétaire général de la ZLECAF a aussi permis d’évoquer le projet du corridor continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique Subsaharienne, un projet d’une priorité nationale et stratégique. Le point de départ du projet sera la zone franche des activités commerciales et logistiques entre “Ben Guerdane” et le poste frontalier de “Ras Jedir”, le portail de l’Afrique et le plus grand passage terrestre du continent. Ce corridor reliera la Tunisie et la Libye à 6 pays africains sans littoral, tels que le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Centrafrique.

Le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene a mis en exergue le rôle pionnier de la Tunisie dans l’accélération de l’intégration régionale et dans la création d’un marché africain unifié dans les plus bref délais.Il a également salué l’adhésion de la Tunisie à initiative de commerce guidé lancé dans le cadre de la concrétisation de l’accord de la ZLECAF, mettant en exergue les étapes et les efforts déployés par le pays pour renforcer sa présence commerciale dans les différents pays africains et soutenir la région.

Il a souligné que le secrétariat général soutiendrait tous les projets et les initiatives présentés par la ministre du Commerce et du développement des exportations, estimant qu’ils sont importants pour la mise en place de la ZLECAF et la réalisation du bien-être pour tous les peuples africains