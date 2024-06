La Tunisie gagnerait à tirer profit de son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui offre plusieurs avantages aux investisseurs dont l’exonération des droits de douane, pour devenir ainsi un portail vers l’Afrique, a souligné, mardi, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council-TABC) Anis Jaziri.

Los de l’ouverture de la 7ème édition de la conférence internationale “FINANCING INVESTMENT & TRADE in AFRICA – FITA2024“, qui se tient les 11 et 12 Juin 2024, Jaziri a indiqué que cette rencontre offre à la Tunisie la possibilité de devenir un portail économique de l’Afrique subsaharienne, estimant que “le nombre important de participants traduit aujourd’hui la confiance à l’égard de la Tunisie, en tant que destination stratégique d’investissement, de par son ouverture aussi bien sur l’Europe que l’Afrique.

En ce qui concerne le marché nigérian, il a fait savoir qu’il s’agit d’un marché de plus de 200 millions de personnes, dont 100 millions musulmans, ajoutant que 35 hommes d’affaires participent à ce forum et qu’une mission économique sera organisée en septembre prochain dans ce pays.

De son côté, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub a mis en exergue l’attractivité de la Tunisie, membre de la Zlecaf et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), soulignant qu’elle offre différentes opportunités d’investissement avec le marché africain, notamment, dans les secteurs des industries pharmaceutiques, du textile et des composantes automobiles.

Elle a, par ailleurs, mentionné que le continent africain reste une terre d’opportunités, de richesse, de croissance et d’intelligence malgré les différents défis auquel il fait face, citant à cet égard, la migration, les changements climatiques et les crises politiques. Selon elle, ces défis peuvent être surmontés, appelant à valoriser les ressources naturelles et à développer l’industrie africaine.

Organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain, la 7ème édition du forum, à laquelle la Pologne est invité d’honneur, est placée sous le thème “Renforcement des industries locales et transfert des technologies pour une croissance durable et intégrale en Afrique”.

Plus de 2000 participants de 65 pays, dont la majorité africains, participent à cette édition du forum, perçu comme le plus grand forum en Afrique.