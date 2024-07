L’UBCI sera le Partenaire officiel de la 58ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) qui se tiendra du 5 juillet au 3 août 2024, sur la scène du théâtre de Hammamet.

L’UBCI confirme ainsi sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du mécénat culturel et d’accompagner ce festival historique, qui s’adresse à un public mélomane et amateur de théâtre et qui est aujourd’hui bien ancré dans la scène culturelle tunisienne.

Le Partenariat de l’UBCI avec le Festival International de Hammamet marque l’engagement de la banque en faveur de la musique en Tunisie et plus particulièrement dans les régions.

La programmation promet d’être riche, avec des artistes tunisiens et une sélection d’artistes internationaux, avec un contenu artistique de qualité répondant aux différents goûts du public du festival, mariant ainsi des genres et des styles divers. A l’affiche pour cette édition YUMA, Aziz JEBALI, Ramy AYECH, Carole SAMAHA, HOOVERPHONIC et bien d’autres encore…

Soyez au rendez-vous pour vivre des soirées exceptionnelles où la musique du monde est à l’honneur. Ne manquez pas cet événement incontournable ! Retrouvez le Programme sur le site et les réseaux sociaux UBCI. www.ubci.tn

A propos de l’UBCI :

Née en 1961 l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau d’une centaine d’Agences opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie. L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing. L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale et a été labélisée en 2022 « Engagée RSE » par FINOR Certification.

