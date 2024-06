Le Réseau interministériel de la transition écologique qui sera chargé du suivi et de l’évaluation de la stratégie nationale de transition écologique (SNTE) 2035/2050, a été officiellement lancé, vendredi, lors des deuxièmes Assises Nationales de la Transition Ecologique (ANTE) tenues, à Tunis.

Composé de représentants des deux présidences et des différents ministères, ce réseau aura pour objectif d’informer, de sensibiliser et de communiquer autour de cette stratégie. Il s’agit aussi de suivre la mise en œuvre de ses mesures, a indiqué Ahmed Herzi, sous-directeur au Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), lors de ces assises.

Et d’ajouter que la création de ce réseau a été l’une des principales recommandations de la 1ère édition des ANTE, tenue en juin 2023, précisant que les participants avaient insisté sur la mobilisation de tous les acteurs de tous les secteurs ainsi que des financements afin de réaliser les 53 mesures inscrites dans les cinq axes de la stratégie nationale de transition écologique.

Cette stratégie s’appuie sur la promotion du bien-être humain, dans son aspect matériel et immatériel, la réalisation de l’équité sociale et de la justice intra et inter générationnelle, la prise en compte de l’environnement dans toutes ses composantes, la quête continue et progressive de la durabilité et de la circularité dans toutes ses dimensions.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui a, dans ce contexte, rappelé les cinq axes de cette stratégie concernent la gouvernance et le financement, les changements climatiques, la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse, la promotion des modes de consommation et de production durables et lutte contre toutes les formes de pollution, le développement de la culture, de la science et de la connaissance au service de la transition écologique.

D’autre part, la 2e édition des ces assises nationales a vu également la présentation d’une proposition de charte à signer par toutes les municipalités qui sera appuyée par ONU-Habitat Tunisie.

Aida Robbana, cheffe de bureau en Tunisie d’ONU-Habitat a soulignée que cette charte sera proposée aux 350 municipalités afin d’aligner leurs actions sur la stratégie nationale de la transition écologique, indiquant que l’engagement des communes devrait s’articuler autour de trois points à savoir la gouvernance et le financement, les changements climatiques ainsi que les ressources naturelles et écosystèmes.

Les Assises Nationales de la Transition Ecologique permettent de définir les éléments fondateurs de la mise en œuvre de la SNTE au cours des années à venir, en commençant par la décennie 2025/2035. Elles ont lieu chaque année et permettent de revenir sur les résultats atteints par rapport à l’édition précédente mais également d’identifier les efforts encore à faire par tous les intervenants afin d’accélérer la mise en œuvre de la transition écologique.