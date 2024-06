Alors que la saison estivale bat son plein, la Tunisie connaît une flambée des températures, avec des maximales atteignant entre 31 et 36 degrés Celsius (88 et 97 degrés Fahrenheit) près des côtes et entre 37 et 43 degrés Celsius (99 et 109 degrés Fahrenheit) à l’intérieur des terres. Cependant, les régions du sud-ouest et de l’extrême sud seront les plus touchées par la chaleur, avec des températures pouvant atteindre 45 à 48 degrés Celsius (113 à 118 degrés Fahrenheit). Pour ajouter à l’inconfort, des vents de sirocco chauds souffleront sur tout le pays.

Le ciel restera généralement clair à partiellement nuageux tout au long de la journée, avec des averses isolées possibles dans les hautes terres occidentales du nord et du centre l’après-midi. Les vents souffleront du secteur est, relativement forts près des côtes nord et légers à modérés dans le reste des régions. Cependant, dans le sud-ouest, les vents tourneront au sud-ouest pendant la journée et reviendront au secteur est pendant la nuit. Ces vents seront relativement forts et accompagnés de tempêtes de sable locales.

L’état de la mer sera houleux dans la région de Serrat et le golfe de Gabès, et légèrement agité sur le reste des côtes.