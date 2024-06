La 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision programmée du 26 au 29 juin 2024, sous le signe du soutien à la Palestine, a démarré, mercredi soir, à l’amphithéâtre romain de Carthage qui paré de toute sa beauté, a accueilli les invités de la soirée d’ouverture à laquelle étaient présents le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion des affaires culturelles Moncef Boukthir, le ministre de l’information libanais Ziad Makary, le président de l’ASBU Mohammad Ben Fahd al-Harithi et d’un grand nombre d’ambassadeurs de pays arabes accrédités en Tunisie.

La scène de Carthage où s’est produit la star libanaise Ragheb Alama lors de la cérémonie d’ouverture, retransmise en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées, a accueilli des figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe qui ont été à l’honneur.

Un hommage été rendu à Ziad Makkary (ministre de l’Information, Liban), Hadil Eleyan (journaliste, Palestine), Hassan Ben Mohamed Almass (ingénieur, Qatar), Mayssoun Abdallah Ahmad (journaliste, Djibouti).

Un bouquet d’acteurs et d’actrices arabes a été également à l’honneur : Fathi Abdelwaheb et Dalia Behiri (Egypte), Saif Sebai et Nadine Tahssine Bik (Syrie), Nada Abou Farhat (Liban), Rim Saada (Jordanie) Iman Youssef (Soudan) et Sonia Ben Belgacem (actrice et productrice, Tunisie).

Après les hommages, Ragheb Alama, maître des lieux dans le concert organisé pour la Palestine, est monté sur scène et a notamment salué « la lutte du peuple palestinien pour récupérer ses droits ». Malgré ce qu’il appelle « le complot international » contre lui, “ce peuple finira par récupérer ses droits », a mentionné l’artiste.

Dans une déclaration aux médias à l’issue du spectacle, Ragheb Alama a rendu hommage à la Tunisie et au public tunisien qu’il connait depuis plus de 30 ans dès lors qu’il est un grand habitué de l’amphithéâtre romain de Carthage.

Outre le concert de soutien en faveur de la Palestine, la cause palestinienne et la solidarité avec le peuple palestinien rythmeront les activités artistiques et culturelles au programme de cette 24ème édition du festival de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU). Les travaux du festival se déroulent à la Cité de la culture qui abrite les différentes manifestations culturelles et artistiques.

La programmation est axée sur la résistance du peuple palestinien et la couverture médiatique arabes et étrangère de la situation dans les territoires occupés, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

Les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle, le marché des programmes radiophoniques et télévisés ainsi que des séminaires sur l’Intelligence Artificielle (IA) et l’information de guerre sont au menu.

90 exposants répartis sur 98 pavillons participent au Salon de la technologie qui présente les dernières innovations, notamment dans le domaine de l’équipement audiovisuel.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).

La soirée de clôture, au théâtre de l’opéra à la Cité de la culture, sera marquée par un méga concert panarabe intitulé « Rouh el arab » assuré par l’Orchestre symphonique arabe. Des artistes issus de 11 pays arabes prendront part à ce concert de clôture qui sera placé sous la conduite du maestro égyptien Gorge Kolta et la direction artistique du violoniste tunisien Zied Zouari.

Le spectacle sera suivi de l’annonce du palmarès des compétitions télévisées et radiophoniques.