Le rapport Gallup Global Emotions 2024 révèle les dernières mesures des expériences quotidiennes positives et négatives à travers le monde. Basé sur environ 146 000 entretiens dans 142 pays en 2023, ce rapport offre un aperçu précieux des émotions et sentiments des populations, au-delà des simples indicateurs économiques comme le PIB.

L’Afrique subsaharienne domine le classement des expériences négatives, avec la Guinée en tête. Ce pays est suivi par le Tchad, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo, le Liberia, le Bénin et les Comores. Malgré une baisse générale de l’indice d’expérience négative pour la première fois depuis 2014, des niveaux de stress élevés persistent, notamment en Guinée où le stress a atteint des records suite à l’incertitude politique post-coup d’État de 2021.

Les émotions varient considérablement d’une région à l’autre. En Afrique subsaharienne, certains pays comme la Gambie et l’Eswatini ont connu une baisse significative du niveau de stress. Cependant, la majorité des Guinéens continuent de ressentir tristesse, stress et inquiétude, avec des niveaux de stress ayant augmenté de 10 points entre 2022 et 2023. D’autres pays comme la Sierra Leone ont également des scores élevés en raison de troubles politiques et économiques, comme les tentatives de coup d’État en 2023.

En revanche, le Sénégal se distingue par son indice d’expérience positive, atteignant un score de 82. Ce pays est le seul de la région à figurer dans le Top 10 mondial des émotions positives, grâce à une grande partie de la population ayant ressenti du plaisir, beaucoup ri ou souri, et s’étant sentie bien reposée et respectée la veille de l’enquête. Cette tendance positive au Sénégal contraste fortement avec des pays comme la Sierra Leone, l’Ukraine et le Bangladesh qui ont des scores parmi les plus bas.

Globalement, l’année 2023 a vu une amélioration de la santé émotionnelle mondiale, avec un retour aux niveaux de bien-être d’avant la pandémie. La majorité des améliorations de l’indice positif ont été observées chez les personnes âgées de 30 ans et plus.

Enfin, 2023 marque un nouveau record avec 54 % des personnes dans le monde déclarant avoir appris ou fait quelque chose d’intéressant la veille. Le Sénégal se classe au premier rang de cette mesure, avec 79 % de la population ayant appris ou fait quelque chose d’intéressant.