Le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rejeb a mis l’accent sur la nécessité d’actualiser le cahier des charges des agents immobiliers promulgué depuis 40 ans.

Intervenant au cours de la conférence de presse du Groupement Professionnel des Agences Immobilières (GPAI) relevant de la CONECT organisée, mercredi, Ben Rejeb a souligné l’importance de la publication d’un nouveau cahier des charges pour résoudre les problèmes économiques, financiers et sécuritaires auxquels font face les agents immobiliers.

Le nouveau cahier prévoit entre autres la constitution d’un organisme qui se chargera de la restructuration du secteur des agents immobiliers et de la réduction de l’accès des « intrus » à la profession.

« Il est temps d’organiser ce secteur vital compte tenu du nombre croissant d’intrus dans la profession et qui bénéficient des mêmes avantages de l’agent immobilier qui paie ses impôts et offre des postes d’emploi », a-t-il appuyé.

Cet organisme devrait être composé des ministères de tutelle, des organisations patronales et de toute structure qui peut être une force de proposition, de contrôle et d’amélioration du secteur, a-t-il expliqué.

Il fait savoir dans ce cadre que sur 5000 agents immobiliers, moins de 1000 sont officiellement agréés, appelant les acteurs du secteur à axer leurs efforts sur l’intégration des agents non agrées afin de leur permettre de devenir actifs au sein de la session économique et de contribuer au développement du secteur et à la croissance économique.

De son côté, le président du GPAI, Mohsen Chaabani a appelé le ministère du commerce et du développement des exportations à protéger et à organiser le secteur, compte tenu du nombre important des intrus.

« Nous espérons intégrer autant d’agents immobiliers non agréés vu que le nouveau cahier stipule la fermeture des agences immobilières qui ne disposent pas de licences », a-t-il ajouté.