A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF, en présence de son excellence Mme. Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, le 20 juin 2024 à l’Hôtel Four Seasons Tunis, nous avons eu l’honneur de décerner les #Trophées CCITF 2024 aux entreprises qui se sont distinguées par leur excellence, leur performance et leur innovation.

Six trophées ont été remis, récompensant des réalisations exceptionnelles dans divers domaines :