Le 24 juin 2024, le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a accueilli Ousmane Dione, Vice-président de la Banque Mondiale pour la région MENA, pour discuter de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque Mondiale. Les discussions ont mis en avant les thèmes du verdissement de l’économie et de l’inclusion financière. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés et leur volonté de renforcer cette collaboration, en particulier dans le contexte des réformes économiques de la Tunisie face à la diminution des ressources financières extérieures.

Les échanges ont porté sur l’engagement de la Banque Mondiale à soutenir financièrement et techniquement la Tunisie, soulignant l’importance de diversifier les ressources et de saisir les opportunités de financement. M. Nouri a salué la résilience de l’économie tunisienne et a mentionné un taux de croissance estimé à 1,4%, tout en espérant dépasser cette prévision grâce à une collaboration accrue.

Les discussions ont également abordé le processus de réforme en cours en Tunisie pour moderniser l’économie et améliorer l’efficacité des institutions. M. Nouri a souligné les efforts de la BCT pour maintenir la stabilité financière, réduire l’inflation, et assurer des réserves de change suffisantes. Il a aussi mis en avant le rôle crucial du secteur privé dans la création de richesse.

Un point clé de la rencontre a été l’ambition de la Tunisie de promouvoir le verdissement de l’économie, notamment dans le secteur financier. M. Nouri a proposé d’inclure le verdissement de la finance et de la politique monétaire dans les programmes de formation de la Banque Mondiale, une initiative saluée par M. Dione. La Banque Mondiale s’est engagée à fournir une assistance technique pour ces projets, en s’appuyant sur les succès précédents en matière de lutte contre l’exclusion financière. Divers projets nationaux combinant digitalisation des paiements et accès aux sources de financement visent à atteindre une croissance inclusive et durable.

Cette rencontre a également vu la participation de Jesko S. Hentschel, Directeur Pays pour le Département du Maghreb et Malte, Cheick-Oumar Sylla, Directeur Régional de la Société Financière Internationale (IFC) pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Alexandre Arrobbio, Représentant Résident du Bureau de la Banque Mondiale en Tunisie, Sarah Morsi, Représentante Résidente de l’IFC, et des hauts cadres de la BCT.