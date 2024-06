Trois athlètes de la sélection tunisienne de Boccia prendront part à la World Boccia Challenger de Poznan (Pologne), organisé du 24 juin au 2 juillet avec 2 pays.

Selon Abderrazak Souaysa, Directeur Technique du Comité National Paralympique Tunisien, les trois représentants tunisiens sont les athlètes qui disputeront les Jeux Paralympiques de Paris, prévus du 28 août au 8 septembre prochains, à savoir Maha Aounallah (BC1), Achraf Tiahi (BC2), Ayed Ayoub (BC2). Ces derniers, entraînés par Faten Ben Hellal et Kamel Taamallah, seront engagés dans les épreuves individuelles et par équipes.

“L’objectif de cette participation est de se mesurer à des champions mondiaux de la discipline et d’acquérir plus d’expérience d’une part, et de bien préparer les prochains Jeux Paralympiques (JP-2024) d’autre part”, a précisé Souaysa, ajoutant que lors du tournoi parisien, la sélection tunisienne de boccia sera engagée seulement aux épreuves par équipe.

Pour rappel, la sélection tunisienne de Boccia avait assuré sa qualification pour les JP-2024 après avoir été sacrée championne d’Afrique par équipe, en juillet 2023 au Caire.

Le sport de Boccia a été introduit récemment par le Comité National Paralympique Tunisien. Il est exercé par les athlètes porteurs d’handicaps profonds, au sein de 12 associations actives dans le pays.