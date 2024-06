Un conseil ministériel tenu jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani a décidé une série de mesures en faveur des sociétés communautaires et la mise à disposition des financements et des garanties nécessaires avec la possibilité de les renforcer au cours de la prochaine période.

A rappeler qu’un montant de 20 millions de dinars a été consacré aux sociétés communautaires dans le cadre de la loi de finances 2023 qui a été renforcé par une enveloppe de 20 millions de dinars dans la loi de finances de 2024.

Le conseil ministériel a également décidé de favoriser l’exploitation des terres domaniales, lorsque les conditions nécessaires seront remplies à travers la révision et l’amendement des textes législatifs en vigueur, outre la création d’une commission intersectorielle, présidée par le ministère de l’économie et de la planification en collaboration avec le ministère de l’intérieur et le secrétariat d’état chargé des sociétés communautaires, au sein du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, qui sera chargée du suivi et de l’encadrement des sociétés communautaires aux plans local et régional avant et après leur création.

A cette occasion, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a souligné l’importance de coordonner les efforts entre tous les ministères concernés pour relever les défis auxquels sont confrontés les sociétés communautaires et lever les obstacles qui pourraient entraver leur création et l’exercice effectif de leur activités.

Il a indiqué que les sociétés communautaires constituent un projet national et un mécanisme pour instaurer un nouveau modèle de développement et contribuent au développement de l’emploi, à la création de la richesse et au renforcement du développement local.

Au cours de ce conseil ministériel, le secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, chargé des sociétés communautaire Riadh Chaouad a présenté un exposé comportant un diagnostic de la situation des sociétés communautaires après deux années de la publication du décret-loi 15-2022 en date du 20 mars 2022.

Chaouad a passé en revue les défis de la création des sociétés communautaires, leur activités et les mesures visant à renforcer les sources de financement, à améliorer la gouvernance et l’accompagnement et à renforcer la capacité des responsables à faire le suivi aux niveaux régional et local.

Le conseil ministériel s’est déroulé en présence de la ministre des finances Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre des affaires sociales Kamel Maddouri, de la ministre de l’économie et de la planification Feriel Ouerghi Sebii, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmoneem Belaati, de la ministre du commerce et de la promotion des exportations Kalthoum Berjab Gzah, du ministre de la santé Ali Mrabet, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et chargé de la gestion du ministère de la culture Moncef Boukthir, du ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Deguiche, du ministre des technologies de communication Nizar Ben Néji, du ministre du tourisme Mohamed Moez Belhassine, de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj Moussa, du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab et du secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargé des sociétés communautaires Riadh Chaouad.