La ministre de l’équipement et de l’Habitat Sarra Zaafarani Zenzri, a affirmé que le projet de loi relatif aux constructions menaçant ruine, a été élaboré en coordination avec les différents ministères concernés, ainsi que les municipalités de Tunis, Sfax, Bizerte, et Sousse, en plus d’un représentant du ministère de l’Intérieur.

Lors d’une séance plénière consacrée jeudi à l’examen du projet de loi relatif aux constructions menaçant ruine, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, a souligné dans sa réponse aux questions des députés l’importance d’adopter ce texte de loi afin de préserver la sécurité des citoyens et sauvegarder l’esthétique des villes.

D’autres projets importants sont planifiés par le ministère de l’Equipement qui seront lancés dès la mobolisation des fonds nécessaires, a notamment précisé la ministre.

Une séance plénière est prévue demain, vendredi 21 juin 2024, consacrée à l’adoption du projet de loi relatif aux constructions menaçant ruine.