Le soleil va frapper fort en Tunisie à partir de mardi 18 juin ! Une vague de chaleur est prévue sur la majeure partie du pays, avec des températures dépassant largement les normales saisonnières de 7°C à 13°C. Cette canicule intense devrait durer jusqu’à jeudi 20 juin et touchera particulièrement les régions du nord-est et du sud-ouest.

Des maximales jusqu’à 46°C

Les thermomètres grimperont inexorablement dans les prochains jours. Dans les régions côtières de l’est, les maximales oscilleront entre 34°C et 38°C, tandis qu’ailleurs, il faudra s’attendre à des valeurs beaucoup plus élevées, comprises entre 40°C et 46°C.

Cette chaleur accablante sera accompagnée d’un vent de sirocco, un vent chaud et sec venu du sud, qui accentuera la sensation de chaleur et rendra l’atmosphère encore plus étouffante.

Un retour à la normale à partir de vendredi

Heureusement, cette vague de chaleur ne devrait pas durer éternellement. Le mercure devrait commencer à baisser progressivement à partir de vendredi 21 juin, apportant un soulagement bienvenu aux populations touchées.