La 21e édition du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF) qui s’est tenue, les 12 et 13 juin courant, sous le thème « Tunisie, où la durabilité rime avec opportunité», est une réussite pour la Tunisie, a souligné, jeudi, la ministre de l’Economie et de la planification, Feryel Ouerghi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, lors de la clôture des travaux du TIF 2024, la ministre a expliqué que cette réussite est perceptible au niveau du nombre important de participants qui a dépassé les 1000, dont la moitié sont des étrangers, et ce grâce la mission promotionnelle qui a été organisée du 08 au 15 mai 2024, auprès des décideurs et investisseurs européens, à Munich, Madrid, Bruxelles, Paris, Lyon et Rome.

Le Forum a constitué une opportunité pour les investisseurs, lesquels ont été orientés vers des secteurs à forte valeur ajoutée présentant une innovation et une haute technologie, a-t-elle indiqué, ajoutant que ces créneaux novateurs représenteront dans l’avenir le nouveau model économique du pays.

De son côté, le Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) Jalel Tebib, a passé en revue quelques accords qui ont été signés entre le gouvernement tunisien et l’Union européenne, partenaire stratégique de la Tunisie dans le cadre du TIF2024, citant un accord de financement des petites et moyennes entreprises de 259 millions d’euros conclu entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française de développement (AFD) , en plus de l’accord avec la BEI qui vise à financer le projet d’autoroute Sfax Kasserine, d’une valeur de 210 millions d’euros

En marge du Forum, un accord de financement de 17 millions de dollars a été conclu entre la Banque africaine de développement et la Tunisie pour financer le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés de la Tunisie (PARFD). Le financement est réparti entre un prêt de 14 millions de dollars USD et un Don d’un montant s’élevant à 3 millions de dollars