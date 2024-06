Un accord de financement de 210 millions d’euros (706,5 millions de dinars) a été signé, jeudi, entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et le gouvernement tunisien pour le financement du projet de dédoublement du corridor stratégique GP13 reliant Sfax à Kasserine en passant par Sidi Bouzid et Kairouan.

Le coût global du projet qui s’étend sur 180 km s’élève à 424 millions d’euros. La BEI y participe à raison de 210 millions d’euros, la Banque mondiale à raison de 203 millions d’euros et le reste sera financé par le budget de l’Etat.

L’accord en question a été signé par la ministre de l’Economie et de la Planification Feryel Ouerghi et le vice-président de la BEI, Loannis Tsakiris, en marge des travaux de la de la deuxième journée de la 21e édition du Forum de la Tunisie sur l’investissement tenue les 12 et 13 juin 2024 à Gammarth (Banlieue nord de la capitale Tunis) sur le thème “Tunisie : Où la durabilité rencontre les opportunités”.

Ce financement vise à soutenir le projet de modernisation du corridor stratégique entre Sfax et Kasserine, à améliorer la connectivité entre les régions et à réduire les coûts de mobilité. Cet appui favorise ainsi une croissance plus inclusive et le développement du secteur privé dans les régions, en les reliant aux grands centres économiques. Il contribuera à renforcer l’intégration régionale et à améliorer l’inclusion sociale et l’adaptation aux changements climatiques.

Toujours dans le cadre de ce projet, un deuxième accord de coopération a été signé entre la BEI et le ministère de l’Équipement et de l’Habitat. Il s’agit selon Sarra Zaafrani, ministre de l’Equipement “d’un accord d’assistance technique à l’unité de gestion qui pilotera le projet, sous forme d’un don de 1,7 millions d’euros accordé par la BEI au ministère de l’Équipement et de l’Habitat”.