« La politique monétaire menée actuellement, va aboutir à de bons résultats et permettra d’affaiblir le taux d’inflation», a assuré jeudi, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, à la 21e édition du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF), lors d’un panel intitulé « accélérer l’investissement étranger en Tunisie : Réformes et opportunités».

«Notre politique monétaire a permis également de réduire le déficit courant ». “La Tunisie connaît une période désinflationniste, dans la mesure où le taux d’inflation a baissé de 10% à 7,2% actuellement », a ajouté le gouverneur, lors de ce panel qui se tient en marge du Forum de la Tunisie sur l’investissement TIF 2024.

Selon lui, la BCT est aujourd’hui en train de redoubler d’efforts afin de préserver la stabilité des prix et du taux de change dans l’objectif d’améliorer la compétitivité prix, qui est la capacité à exporter des biens ou des services à des prix inférieurs à ceux des concurrents.

« Lorsque nous parvenons à stabiliser le taux de change et à maîtriser l’inflation, nous accroissons la compétitivité à notre économie, ce qui nous permet ainsi de booster les investissements ». « L’ennemi numéro 1 de l’investissement, c’est l’inflation. Pour cela, la BCT œuvre à maintenir une inflation faible et stable pour rétablir la confiance des particuliers, des entreprises et des investisseurs », a encore insisté le gouverneur.

Et de conclure que la Tunisie a besoin d’investissements non seulement pour rétablir la croissance économique mais aussi pour retenir ses compétences qui sont en train de quitter le pays.

Plus de 800 participants dont des investisseurs tunisiens et étrangers représentant trente pays participent à la 21e édition du TIF qui se tient, les 12 et 13 juin courant, à Tunis, sous le thème « Tunisie, où la durabilité rencontre les opportunités ».

Organisé à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) et en partenariat avec l’Union européenne, cet évènement se présente comme une opportunité de présenter les réformes mises en œuvre et en cours de préparation par le gouvernement, afin de redynamiser l’économie, relancer l’investissement et améliorer le climat des affaires dans le cadre du programme national de réformes.