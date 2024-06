Le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri a présenté mardi la déclaration de la Tunisie, au cours de la séance inaugurale des travaux de la 17e conférence des états parties à la convention relative aux droits des personnes handicapées, présidée par la Tunisie, qui se tient du 11 au 13 juin 2024 à New-York.

A cette occasion, Maddouri a indiqué que cette 17e conférence constitue une occasion renouvelée pour passer en revue les réalisations accomplies en matière de mise en oeuvre des dispositions de la convention internationale des droits des personnes handicapées et approfondir la réflexion autour des politiques et des nouveaux programmes visant l’inclusion et la lutte contre les dangers d’exclusion et de marginalisation dans le contexte mondial actuel et à l’approche du “sommet de l’avenir”.

Il a souligné que l’article 54 de la constitution tunisienne stipule que ” L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société”

Le ministre des affaires sociales a appelé la communauté internationale à s’engager davantage dans les obligations qui lui incombent pour garantir l’autonomisation et l’intégration des personnes handicapées, soulignant l’importance d’adapter les politiques publiques à la convention relative aux droits des personnes handicapées à travers des programmes et mécanismes à caractère préventif et inclusif.

Il a appelé également à mettre à profit les avantages de la révolution numérique et à associer le secteur privé afin qu’il assume sa responsabilité sociétale solidaire et contribue à la prise en charge des personnes handicapés.

Maddouri a réitéré l’appel de la Tunisie à la communauté internationale afin de redoubler d’efforts et fournir l’assistance aux personnes handicapées dans la bande de Gaza qui font face aux agressions sionistes, à la pénurie des médicaments, de l’eau et d’électricité.

La séance inaugurale a permis de débattre du thème général de cette conférence à savoir ” Repenser l’inclusion des personnes handicapées dans la conjoncture internationale actuelle à l’approche du sommet de l’avenir ”

A noter que Khedija Jallouli, atteinte d’une déficience motrice et cheffe de projet de fabrication d’une voiture électrique pour handicapées “Hawkar” au centre international pour la promotion des personnes handicapée, a participé à cette conférence et a présenté une allocution à la séance inaugurale.