Des dizaines de milliers de ressortissants africains se voient chaque année refuser l’accès à l’Europe, une situation qui se traduit par des pertes financières importantes pour les demandeurs.

En 2023, un chiffre alarmant a été révélé : 704 000 demandes de visa Schengen provenant de ressortissants d’Afrique ont été rejetées. Cette situation représente un véritable gouffre financier pour les demandeurs, qui ont perdu au total près de 60,5 millions USD (56,3 millions €) en frais de dossier non remboursables.

Un fardeau financier injuste pour les demandeurs

Les frais de demande de visa Schengen s’élèvent actuellement à 80 € par dossier. Or, ce montant n’est en aucun cas remboursé en cas de refus, même si les motifs de la décision ne sont pas toujours clairs ou justifiés.

Cette situation crée un fardeau financier injuste pour les demandeurs africains, qui doivent souvent dépenser des sommes importantes pour constituer leur dossier et se voir ensuite refuser l’accès à l’Europe.

Le Maroc, principal pays touché par les refus

Le Maroc, principal pays africain demandeur de visas Schengen en 2023, a également enregistré le plus grand nombre de refus.

Afrique et Asie : les plus touchées par les refus

Au total, l’Afrique et l’Asie ont cumulé 90% du coût global des refus de demandes de visas Schengen en 2023. Un chiffre qui illustre la disparité de traitement entre les différentes régions du monde.

Une augmentation des frais de visa à venir

La situation risque de s’aggraver dans les mois à venir, car les frais de demande de visa Schengen devraient augmenter de 12,5%, passant de 80 euros à 90 euros.

Un appel à une politique migratoire plus juste et équitable

Face à cette situation alarmante, des voix s’élèvent pour appeler à une politique migratoire plus juste et équitable de la part de l’Union européenne. Il est urgent de revoir les processus de demande de visa Schengen afin de réduire le nombre de refus et de limiter les pertes financières pour les demandeurs africains.