Le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, lundi 10 juin 2024, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint (CMR) consacré à l’examen de l’activité de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA).

Hachani a mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité de poursuivre les mesures prises, aujourd’hui, pour soutenir l’activité de la société afin d’assurer sa pérennité et d’honorer ses engagements. Il s’agit de produire le papier nécessaire à l’impression des manuels scolaires pour la prochaine année scolaire 2024-2025.

Ont pris part à ce CMR, les ministres des finances, Sihem Boughdiri Nemsia, de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub et du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb et la PDG de la SNCP, Samia Briki.