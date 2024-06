L’importance stratégique de renforcer l’intégrité dans le secteur de l’eau dans la région arabe a été soulignée par les participants à une conférence régionale organisée, les 10 et 11 juin 2024, à Tunis, par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Cette conférence ayant pour thème « L’intégrité du secteur de l’eau dans la région arabe : risques, solutions et rôles des parties prenantes » regroupe des organismes de lutte contre la corruption et des organes de contrôle financier et administratif de 10 pays arabes, en plus d’éminents experts des organisations régionales et internationales, des centres de recherche spécialisés et des organisations de la société civile.

Elle offre ainsi aux organismes participants l’occasion de partager leurs expertises et expériences sur les meilleures politiques et pratiques susceptibles de contribuer à renforcer la transparence, la responsabilité et la prévention de la corruption dans ce secteur crucial, et par conséquent, à lui permettre de jouer son rôle dans la réalisation du développement durable.

La conférence offre également, une plateforme spécialisée pour approfondir la recherche sur les rôles des différentes parties prenantes dans ce domaine et encourager leur coopération dans les secteurs public et privé, avec la société civile, les institutions financières internationales, les partenaires de développement et les Nations Unies.

« La transparence, le suivi, la surveillance, la responsabilité et la reddition de comptes sont parmi les piliers les plus importants de la gouvernance du secteur de l’eau » a, à cette occasion, indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmomen Belati.

Belati a encore souligné que «le département de l’agriculture œuvre à intégrer ces principes fondamentaux dans les mécanismes et procédures adoptés pour gérer le secteur de l’eau, afin d’améliorer sa performance et d’assurer sa durabilité ».

« Le ministère soutient également, les mécanismes de coopération et de partenariat avec toutes les parties prenantes pour contribuer à instaurer une agriculture résiliente, durable et inclusive capable de garantir la sécurité alimentaire pour les générations actuelles et futures» a-t-il soutenu.

De son côté, la représentante résidente du PNUD en Tunisie, Céline Moyroud, a précisé que « cette conférence est la première d’une série de conférences régionales que l’organisation tiendra cette année à travers la région pour appuyer les pays arabes dans le renforcement de l’intégration entre les efforts de lutte contre la corruption et les efforts de réalisation du développement durable, par le biais d’approches sectorielles efficaces ayant un impact tangible sur la qualité de services publics et le compétitivité économique ».

Le deuxième jour de la conférence verra le lancement d’un rapport sur la gestion des risques de corruption dans le secteur de l’eau en Tunisie, mettant l’accent sur deux domaines : les avantages financiers et les licences de recherche et d’exploration des eaux souterraines. Il s’agit du premier rapport de ce type à être élaboré sur le secteur de l’eau dans la région arabe, en utilisant une méthodologie spécialisée développée par le PNUD à cet effet.

Les conclusions du rapport serviront de base pour améliorer les systèmes de gouvernance du secteur de l’eau en Tunisie, conformément aux normes de la Convention des nations unies contre la corruption, renforçant ainsi l’efficacité et la performance du secteur.

La conférence aboutira, par ailleurs, à une série de recommandations régionales pour renforcer l’intégrité du secteur de l’eau et établir une base commune pour renforcer les programmes de coopération bilatérale et multilatérale entre les pays arabes, le PNUD et les partenaires internationaux.