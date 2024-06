La Chine et la Tunisie partagent la volonté et l’engagement à renforcer leur coopération dans tous les domaines , a déclaré, jeudi, l’ambassadeur de Chine à Tunis Li Wan.

Li Wan s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de l’ambassade de Chine à Tunis, pour présenter les principales recommandations issues de la visite qu’a effectuée le président de la République Kaïs Saïed, du 28 mai au 1er juin 2024, à Pékin.

Les recommandations de cette visite, précise t-il, mettent l’accent sur trois points fondamentaux : renfoncer la confiance politique entre les deux pays, consolider la coopération bilatérale dans les domaines scientifiques et établir des liens sino-arabes pour une transition vers un monde « multipolaire » et une mondialisation « plus équitable ».

Dans ce contexte, le diplomate chinois a fait noter que les deux pays ont convenu de coopérer en vue d’établir une gouvernance mondiale « plus juste et équitable », ajoutant que la direction de son pays appelle les pays du sud à oeuvrer de concert pour un monde multipolaire.

Le président Xi Jinping a indiqué que la Chine est disposée à élaborer une stratégie de coopération bilatérale dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du développement vert et de l’agriculture.

Et d’ajouter : Le président Kaïs Saïed a souligné, lors des concertations entre les deux pays, que la Tunisie attend davantage de soutien de la part de la Chine dans les domaines des transports, de l’éducation et de la santé.

Dans un contexte multilatéral, Li Wan a assuré que son pays est disposé à travailler avec la Tunisie dans le cadre des Forums de coopération sino-africain et sino-arabe.

Il a, dans ce sens, annoncé que la Chine organise, en septembre 2024, une nouvelle session du Forum sur la coopération sino-africaine, ajoutant que les dirigeants chinois ont invité la Tunisie à cet évènement.

Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a estimé que l’établissement d’un partenariat stratégique, annoncé par les présidents des deux pays, demeure le résultat le plus important de la visite d’Etat de Saïed à Pékin.

Il a, en outre, rappelé que sept accords de coopération économique, technique et médiatique ont été signés lors de cette visite, ajoutant que d’autres accords bilatéraux verront prochainement le jour, dont l’accord portant création d’un centre de recherche sur le cancer à Gabès.

La Chine ne cherche pas à remplacer les partenaires traditionnels de la Tunisie ou de l’Afrique. L’objectif est d’établir des relations d’amitié « fructueuses » pour les deux parties, a-t-il assuré.

Concernant le déficit commercial de la Tunisie avec la Chine, l’ambassadeur a incité les exportateurs tunisiens à ruer vers le marché chinois et y introduire les produits tunisiens.

Par ailleurs, Li Wan a souligné que le président chinois a accueilli favorablement l’invitation de visiter la Tunisie, qui lui a été adressée par le président Saïed, et a promis d’y répondre dans les plus brefs délais.

Sur invitation du président chinois, Xi Jinping, le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué une visite d’Etat en Chine du 28 mai au 1er juin 2024.

Au terme d’une série d’entretiens et de concertations effectués, vendredi, 31 mai 2024, les deux dirigeants ont conjointement dit promouvoir les relations de leurs pays au rang d’un « partenariat stratégique ».

Cette déclaration commune vient traduire de manière éloquente la volonté des dirigeants des deux pays à donner un nouvel élan aux relations bilatérales sino-tunisiennes.

Elle vient également couronner de succès 60 ans de relations diplomatiques établies entre la Tunisie et la Chine (depuis 10 janvier 1964).