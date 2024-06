Les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat 2024 ont démarré, mercredi 5 juin dans les différents gouvernorats du pays, avec au total 140 mille 213 candidats répartis sur 586 centres d’examen.

Les candidats se répartissent en 115 793 élèves inscrits dans les établissements publics et 17 398 élèves issus des lycées privés, en plus de 7000 candidats libres. Ces épreuves se poursuivront durant les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 juin 2024.

Les résultats seront annoncés le 25 juin 2024 alors que la session de contrôle est prévue pour les, 1er, 2, 3 et 4 juillet 2024, suivie de l’annonce des résultats, le 14 juillet 2024.

Le nombre des candidats inscrits à la session principale du baccalauréat 2024 varie selon les gouvernorats, dont Sfax (11080), Béja (3850), Siliana (2961), Kébili (2272), Mahdia (4065), Kasserine (5991), Kairouan (6679), Nabeul (9725), Ben Arous (9283) et Sousse (8460).