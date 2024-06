Le centre d’affaires de Jendouba a signé, mardi, une convention de coopération avec un centre de formation privé.

L’accord vise à accompagner les stagiaires à développer leurs idées de projets, renforcer leurs capacités et compétences, les orienter vers les spécialités demandées sur le marché local et international ainsi que les aider dans la recherche de structures de soutien et de financement.

Selon les signataires, l’accord s’inscrit dans le cadre de l’effort d’encouragement à l’investissement, le développement du tissu économique et la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes.