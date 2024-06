Le cinéma tunisien a remporté deux prix à la 24ème édition du Festival du Film Arabe de Rotterdam (RAFF Pays-Bas) qui a dévoilé son palmarès hier dimanche 2 juin 2024.

Sorti en octobre 2023 dans les salles tunisiennes, le long métrage fiction “Take my breath” (Entre deux) de la cinéaste tunisienne Nada Mezni Hafaiedh a obtenu le prix du meilleur film de la 24ème édition du festival annuel RAFF qui s’est déroulée du 30 mai au 02 juin 2024 avec la projection cette année de quatre films tunisiens.

De son côté, la tunisienne Afef Ben Mahmoud a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « Backstage», qu’elle a coréalisé avec le marocain Khalil Benkirane.

Il est à rappeler que le cinéma tunisien a participé également avec le dernier film de la réalisatrice Meryam Joobeur « Who Do I Belong To” (Ma al ayn) et le long-métrage de fiction « Par-delà les Montagnes » (Behind the Mountains) du réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia.