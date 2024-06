La société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau et le commissariat régional de l’agriculture au gouvernorat de Zaghouan s’emploient à achever les travaux de certains projets hydrauliques pour faire face au risque de perturbation au niveau de l’approvisionnement de la région en eau potable notamment durant la période estivale et ce en raison de la rétention des pluies et d’une baisse du niveau d’eau dans les barrages.

Parmi ces projets, le forage, l’équipement et l’électrification de quatre puits profonds à Zaghouan, Fahs, Nadhour et Zriba, moyennant une enveloppe de 1,7 million de dinars. Les travaux ont atteint un taux d’avancement de 90%, a indiqué à l’Agence TAP, la cheffe du service des études à la SONEDE de Zaghouan.

Par ailleurs, dix autres projets en matière de renforcement des ressources en eau potable sont en cours de réalisation en milieu rural pour un coût total de 11 millions de dinars. Le taux d’avancement de ces projets s’élève à 75%, a souligné le chef du service de Génie Rural au CRDA de Zaghouan Faouzi Ben Ali.

D’après la même source, le nombre des systèmes d’approvisionnent en eau en milieu rural dans le gouvernorat de Zaghouan est estimé à 68 systèmes, dont 53 sont alimentés normalement, 11 systèmes connaissent souvent des perturbations de distribution d’eau et 4 ne sont plus opérationnels en raison du non-paiement des factures ou du vol de matériel.