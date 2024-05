L’entrepreneuriat est un moteur essentiel du développement économique et constitue une voie vers la création d’emplois et le développement durable. Dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée (PSEM), où le chômage des jeunes et des femmes pose des défis importants, la promotion de l’entrepreneuriat devient non seulement une solution économique au chômage, mais aussi un moyen d’autonomisation sociale.

Les entrepreneurs, en particulier les jeunes et les femmes, jouent un rôle essentiel dans la diversification des économies, la promotion de l’innovation, la numérisation et la création de nouvelles opportunités d’emploi. Cela est particulièrement vrai à une époque où les impacts du changement climatique se font sentir dans toute la Méditerranée, d’où la nécessité d’explorer des solutions vertes et innovantes pour faire progresser le développement durable.

Cet atelier FEMISE, coorganisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), BUSINESSMED (Union des confédérations d’entreprises de la Méditerranée) et l’AECID (Agence espagnole de coopération internationale pour le développement), est un événement central qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative régionale Team Europe (TEI) intitulée « Des emplois grâce au commerce et à l’investissement dans le voisinage sud ».

Cette initiative de l’UE est motivée par un engagement collectif en faveur du développement économique, de la création d’emplois et de l’entrepreneuriat inclusif dans les PSEM. L’objectif principal de la TEI est de répondre aux défis pressants du chômage, notamment chez les jeunes et les femmes de cette région.

Dans le cadre de cette initiative, l’accent mis sur « l’entrepreneuriat inclusif » apparaît comme un pilier essentiel de l’action.

Selon les résultats de la recherche, y compris le récent rapport FEMISE-CMI sur le commerce et l’emploi, les marchés du travail des PSEM sont caractérisés par un chômage persistant, en particulier chez les jeunes, atteignant 26% ; un faible taux de participation des femmes atteignant environ 20% ; des niveaux élevés d’informalité atteignant environ 80% en Égypte et 70% en Jordanie ; et l’inadéquation des compétences. Dans

le même temps, la libéralisation du commerce ne s’est pas traduite par la création d’emplois dans ces pays, car l’adaptation et la flexibilité des marchés du travail n’ont pas été assurées. De nombreux entrepreneurs ont trouvé des solutions aux défis du marché du travail en créant leur propre entreprise dans les PSEM.

Reconnaissant le potentiel de l’entrepreneuriat comme moteur de la croissance économique et du développement social, cet atelier vise à mettre en lumière les stratégies et politiques pratiques qui peuvent soutenir le développement de l’entrepreneuriat, notamment des jeunes et les femmes, en soulignant certains des défis auxquels ils sont confrontés et en fournissant des solutions pratiques pour réduire le chômage. L’atelier offrira une

plateforme de partage des connaissances et des expériences entre les chercheurs, les entrepreneurs et les décideurs politiques concernés ; il servira également de catalyseur pour formuler des recommandations politiques concrètes.

Avec cet atelier, le FEMISE, l’IEMed, BUSINESSMED et l’AECID soulignent leur engagement à long terme pour générer des idées exploitables et favoriser le dialogue entre les principales parties prenantes, afin d’aborder la question complexe du chômage dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée.