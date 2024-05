Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera partiellement nuageux à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent souffle du nord sur les régions nord et centre, et de l’est sur le sud. il sera relativement forts près des côtes nord et sur le sud, tandis qu’il sera faible à modéré dans les autres régions. La mer sera agitée à peu agitée.

Les températures maximales varieront entre 26 et 31 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 32 et 38 degrés dans les autres régions.