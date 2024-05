Protégez votre Passion pour la Navigation avec Notre Assurance Bateau

En tant que passionné de navigation, que vous soyez propriétaire d’un bateau à moteur ou à voile, vous savez que certaines situations peuvent vous empêcher de profiter pleinement de votre temps en mer. Les imprévus tels que les accidents, les tempêtes, les incendies ou encore les vols peuvent transformer une journée idéale en cauchemar. C’est pourquoi notre compagnie d’assurance propose une couverture complète pour vous protéger, vous et votre embarcation, contre ces risques.

Les Principaux Risques Couverts :

Accidents : Que ce soit un échouement, une rupture de l’amarre ou une perdition en mer, à terre ou durant la navigation, notre assurance vous offre une protection complète pour ces incidents.

Tempêtes : Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles et dangereuses. Que vous soyez en mer ou à quai, notre assurance vous assure une tranquillité d’esprit face aux tempêtes.

Incendies : Un incendie peut se déclarer à tout moment, endommageant gravement votre bateau. Nous garantissons une prise en charge rapide et efficace des dommages causés par le feu.

Vol : Protégez votre embarcation ainsi que vos équipements et votre mobilier contre le vol avec notre couverture spécialement conçue pour les propriétaires de bateaux.

Dommagesaux Passagers : La sécurité de vos passagers est primordiale. Notre assurance couvre les dommages corporels subis par les personnes à bord.

Responsabilité Civile : En cas d’accident causé par votre bateau, notre assurance prend en charge votre responsabilité civile, vous protégeant contre les conséquences financières d’éventuels litiges.

Un Ensemble de Garanties pour Vous Sécuriser :

Dommages, Pertes et Vol : Nous couvrons les dommages, pertes et vols survenant en cours de navigation, de séjour à flot ou à terre, ainsi que durant les transports terrestres.

Mobilier et Effets Personnels : Notre assurance prend en charge les pertes et avaries causées au mobilier, objets et effets personnels se trouvant à bord de votre embarcation.

Frais de Retirement, Recherche, Assistance et Sauvetage : En cas d’incident, nous remboursons les frais engagés pour le retirement, la recherche, l’assistance et le sauvetage de votre bateau.

Pourquoi Choisir Notre Assurance ?

Nous comprenons la passion et l’investissement que représente la possession d’un bateau. Notre mission est de vous permettre de naviguer l’esprit tranquille, en sachant que vous êtes couvert contre les imprévus. Avec notre expertise et notre engagement à fournir un service client exceptionnel, vous pouvez être sûr que nous serons à vos côtés, en toutes circonstances.

Pour plus d’informations sur nos offres d’assurance bateau, veuillez visiter notre site web : https://www.comar.tn/particuliers/globale-embarcation-de-plaisance ou nous contacter au71 340 899