Un forum régional de l’agriculture sera organisé du 31 mai au 2 juin, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le forum est destiné principalement aux chercheurs, étudiants, initiateurs de projets ainsi qu’aux groupements de développement agricole et aux administrations publiques liées au secteur de l’agriculture, a indiqué à l’Agence TAP Saloua Chenni, coordinatrice du forum.

La manifestation vise en particulier à mettre l’accent sur les moyens de promouvoir le secteur agricole dans la région, à identifier les mécanismes d’aide à l’innovation et le renforcement de la production, la commercialisation, le développement de l’agriculture biologique ainsi qu’à consolider la coopération entre les jeunes chercheurs et les structures de financement et d’accompagnement.

Le programme du forum comprend notamment des séminaires sur l’innovation dans la production et la commercialisation des produits agricoles de la région, l’avenir de l’agriculture biologique à Sidi Bouzid, les moyens de financement mis la disposition, ainsi qu’un certain nombre d’ateliers sur les services fournis par les groupements de développement agricole.