Dans le but de renforcer la sécurité de son système d’information et de prévenir les attaques ciblées, Wifak Bank a signé, le 23 mai 2024, une convention d’adhésion aux services managés du CERT (Computer Emergency Response Team) du Conseil Bancaire et Financier (CBF), en complément des efforts déployés par ses équipes internes.

Cette convention annuelle, grâce à laquelle Wifak Bank bénéficiera d’un ensemble de services développés par le CERT (Tunisian Financial CERT), a été signée par Mme Sonia Gharbi Sahli, Déléguée Générale du CBF, et M. Mohamed Mellousse, Directeur Général de Wifak Bank.

Mme Gharbi Sahli a indiqué à cette occasion que « cette collaboration en matière de sécurité de l’information permettra à Wifak Bank de renforcer son niveau de sécurité et de partager l’expérience et l’expertise technique avec les différents acteurs du secteur financier tunisien ». Elle a également souligné l’importance de cette mutualisation des services du CERT Bancaire pour le secteur bancaire et financier, permettant une meilleure résilience collective face aux cybermenaces.

« Cette convention confirme l’engagement de Wifak Bank à se doter d’un cadre solide de lutte contre les cyber-attaques dans un contexte où il est essentiel de renforcer notre sécurité face à l’augmentation des attaques cybernétiques, tant au niveau local qu’international », a déclaré pour sa part M. Mohamed Mellousse.

Grâce à cette collaboration, Wifak Bank bénéficiera d’une gamme de services fournis par le CERT bancaire du CBF, notamment le service SOC (Security Operation Center), le monitoring, le traitement d’incidents, la veille sur les cybermenaces ainsi que des programmes de sensibilisation, de formation et de développement des compétences.

« Cette synergie contribuera au renforcement continu de l’orientation client engagée par Wifak Bank en termes de qualité de service assuré, de sécurité des données personnelles, argent et autres informations des clients. Par ailleurs, ce partenariat avec le CBF reflète le nouveau positionnement de la Banque, dans le cadre de sa vision prospective fédérant la transformation digitale et la maximisation de la sécurité. », a encore ajouté le Directeur Général de Wifak Bank