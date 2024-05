Le forum mondial sur l’éducation 2024 qui s’est tenu du 20 au 22 mai 2024 à Londres constitue une opportunité pour la Tunisie à même d’impulser la coopération et le partenariat dans les domaines scientifiques et universitaires.

En marge de cette rencontre, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir, et le ministre palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur Amjad Borhen ont convenu de la signature d’un accord de coopération dans le domaine universitaire dans les meilleurs délais.

Boukthir a souligné l’engagement de la Tunisie à poursuivre la coopération avec la Palestine à travers l’accompagnement des universités palestiniennes, à garantir l’accès des étudiants palestiniens victimes des agressions sionistes au sein des universités tunisiennes et à développer la coopération dans les domaines universitaires et scientifiques entre les deux pays.

La participation de la Tunisie à ce forum a permis également de renforcer le partenariat entre la Tunisie et la grand Bretagne dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du leadership entrepreneurial, de la langue anglaise et de la mobilité des étudiants et des enseignants.

Le forum a également permis d’examiner l’avancement du nouveau programme de coopération élaboré entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le représentant de la Banque mondiale.

Ce nouveau programme de coopération est axé sur l’adaptation aux changements climatiques et la mutation numérique dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre la généralisation des programme d’emploi, de la qualité et de la gouvernance.

Au cours d’un entretien avec le ministre de l’enseignement supérieur, la représentante de la société Microsoft a souligné son intérêt pour les centres des technologies de l’éducation en Tunisie

Le ministre de l’enseignement supérieur qui a assisté aux réunions et débats organisés dans le cadre de ce forum, a exprimé la volonté de la Tunisie d’investir dans l’éducation et l’enseignement, de renforcer le partenariat et de consolider sa position en tant que destination universitaire internationale.