Les travaux de la conférence internationale sur “le rôle des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse” ont démarré ce jeudi matin au siège de l’ASBU (Union de radiodiffusion des Etats arabes) à Tunis.

Organisée à l’initiative de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), dans le cadre de sa présidence de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes “AMAN”, cette conférence réunit des responsables des agences de presse méditerranéennes, dont le secrétaire général de “AMAN”, George Penintaex, ainsi que des représentants des bureaux des agences de presse accréditées en Tunisie et membres de l’AMAN, en plus d’experts et de spécialistes dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Plusieurs thèmes figurent à l’ordre du jour de la conférence comme “les défis éthiques et juridiques de l’utilisation de l’IA dans les agences de presse”, “les technologies modernes au service des contenus médiatiques de qualité”, “comment informer à l’ère de l’IA pour les agences de presse”, “IA et journalisme”, “le rôle de l’IA dans le développement du travail dans les desk de la rédaction”, “l’expérience de l’ANSA dans l’intégration de la technologie moderne”, “l’utilisation de l’IA dans la production de contenus audiovisuels”, “éthique du rôle de l’IA service de l’agence de presse”, et “l’expérience de l’agence TAP dans l’utilisation des technologies et des systèmes d’information modernes”.

Bien que l’usage de l’IA au cours des dernières années ait bouleversé le monde, son impact et ses effets sur l’économie et sur le potentiel humain n’ont pas encore été clairement identifiés.

Fondée en 1991, l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) a pour mission de promouvoir l’échange d’informations, le dialogue ainsi que le développement et la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.

AMAN regroupe 19 agences de presse ainsi que des membres observateurs à l’instar de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).