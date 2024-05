Le ministère des affaires sociales a annoncé dans un communiqué publié mercredi l’augmentation en avril 2024 des transferts financiers pour le payement des factures auprès de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au profit des hôpitaux publics et privés, de la pharmacie centrale, de l’hôpital militaire de Tunis, ainsi que des prestataires des services de soins dans le secteur privé et les droits des assurés sociaux et les centres d’hémodialyse.

Le ministère des affaires sociales a assuré à travers la CNAM un transfert de 382,8 MD au profit des assurés sociaux et des prestataires des services de soins dans les secteurs publics et privés.

Il s’agit de 54,8 MD pour le payement des droits des affiliés sociaux y compris le remboursement du taux de participation des assurés sociaux au titre d’une avance de 30 pc pour l’achat des médicaments.

Ces transferts se répartissent en 214 MD pour le payement des factures des hôpitaux publics et l’hôpital militaire et la pharmacie centrale et 114 MD pour le payement des factures des prestataires des services de soins dans le secteur privé: pharmaciens, médecins, laboratoires biologiques, centres de physiothérapies et cliniques privées ainsi que les fournisseurs des équipements médicaux et les centres d’hémodialyse.