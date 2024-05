L’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) a adopté, mardi, en plénière, un Projet de loi portant adoption de l’accord de crédit conclu le 26 mars 2024 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) d’un montant de 300 millions de dollars américains (933 millions de dinars) pour financer le Projet de Réponse d’Urgence à la Sécurité Alimentaire en Tunisie (PRUSA).

Ce projet a été adopté avec 102 voix pour, 26 abstentions et 7 voix contre. Le crédit en question est remboursable sur 28 ans dont 8 ans de grâce.

En réponse aux interventions des députés, le Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Économie et de la Planification chargé des PME, Samir Abdelhafidh a indiqué que 68% des investissements agricoles concerne le secteur de l’eau.

Il a mis l’accent sur l’impératif de rationaliser l’exploitation des différents systèmes hydrauliques, de veiller à la bonne répartition des ressources disponibles et de valoriser les eaux traitées dans les secteurs industriel et agricole en faisant porter le taux de recours à ces eaux de 8,3% actuellement, à 17% en 2025 et à 50% à l’horizon 2035.

Le responsable a aussi fait savoir que le plan d’investissement de l’Office des céréales pour la période 2024-2027 prévoit la réhabilitation des silos portuaires de Radès et de Bizerte ainsi que des silos de Gabès, Beja, El Kalaa Sghira, Sfax, Gafsa et Bir El Kassaa et la création d’une capacité supplémentaire de stockage de 30 mille tonnes à Sfax et de 50 mille tonnes à Sousse.

S’agissant de la situation financière de l’Office, Abdelhafidh a indiqué que cet établissement rencontre des difficultés financières mais qu’il n’est pas en situation de faillite. L’office œuvre de concert avec tous les intervenants pour assurer la sécurité alimentaire, garantir l’approvisionnement du marché face à un marché mondial trés volatile et faire valoir les pratiques de bonne gouvernance dans ses différentes structures.

Le Projet de Réponse d’Urgence à la Sécurité Alimentaire en Tunisie (PRUSA) sera mis en œuvre par l’Office des céréales sur trois ans 2024-2026. Il comprend trois volets.

Le premier volet c’est le soutien d’urgence aux agriculteurs d’un coût de 145 millions de dollars (451 millions de dinars). Le deuxième concerne l’achat d’urgence de blé pour la sécurité alimentaire d’un coût de 155 millions de dollars (482 millions de dinars) et le troisième volet concerne l’amélioration de la résilience aux chocs de sécurité alimentaire et la gestion du projet.

S’agissant de la méthode de distribution des aides sur les agriculteurs, le responsable a fait savoir que les agriculteurs seront choisis selon une méthodologie élaborée par la direction générale de la production agricole en collaboration avec les collecteurs des céréales et les commissariats régionaux de développement agricole soulignant le souci de faire bénéficier le plus grand nombre de petits agriculteurs de ces aides.