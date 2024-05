Le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche a assuré, mercredi, à l’Agence TAP, en marge de sa visite à un certain nombre d’installations sportives dans le gouvernorat de Manouba, que son département examinera la possibilité de programmer une salle omnisports dans la délégation de Mornaguia dans le cadre du prochain plan.

Au cours de sa visite, Déguiche a également ordonné la révision du coût du projet de salle des sports individuels de Borj El Amri, programmé depuis 2019 moyennant une enveloppe de 850 mille dinars, et la réalisation des études requises pour assurer la différence de fonds nécessaire pour le projet, lequel projet est actuellement au stade de la désignation des concepteurs après la résolution de la question foncière.

Le ministre a appelé à hâter le démarrage des études pour la salle de sport multidisciplinaire de Jdaida, qui a été programmée depuis 2019 et retardée en raison de la menace des inondations, en particulier après l’achèvement du projet de protection de la zone contre les inondations.

Kamel Déguiche a souligné le souci de son département, à travers les projets programmés, d’encourager le sport féminin et d’inciter les jeunes femmes à participer aux différentes activités sportives et à leur ouvrir la voie pour contribuer davantage dans ce domaine, outre le soutien à l’athlétisme.

Examinant les lacunes et les problèmatiques touchant aux installations sportives de Mornaguia, Borj El Amari et Jedaida, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la sécurité des stades, et d’accélérer la maintenance de l’éclairage électrique au niveau du stade de la Mornaguia afin de permettre à l’équipe de football de la place de s’entraîner.

A noter qu’au cours de sa visite, le ministre a inauguré la nouvelle maison de jeunes de Jedaida, laquelle a été reconstruite selon les spécifications de la deuxième génération des institutions de jeunesse pour un coût d’environ 1,3 million de dinars.