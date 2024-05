Près de 400 athlètes issus de 30 associations participeront à la journée paralympique, qui se tiendra au palais des sports de Gafsa le samedi 18 mai, a déclaré le président du Comité national paralympique tunisien (CNP), Mohamed Mezoughi.

“Cette manifestation constitue une occasion importante pour développer et promouvoir les sports paralympiques dans les régions intérieures, tels que la boccia, le badminton, la para archerie, le para judo, le paratriathlon et le tennis de table”, a-t-il déclaré à l’agence TAP, précisant que le programme de la journée cible quatre régions : Gafsa, Gabès, Sidi Bouzid et Tozeur.

Le CNPT dotera les associations participantes, en marge de la manifestation, des équipements sportifs qui aideront leurs membres à développer leurs capacités.

La journée paralympique aura un aspect très festif, a-t-il dit, estimant le nombre de participants à environ 500, dont des affiliés aux centres spécialisés, des personnes handicapées, du personnel de l’éducation physique et des professionnels du sport.

La Journée paralympique est organisée avec le concours de plusieurs Fédérations nationales, dont le taekwondo, l’haltérophilie, le triathlon, le tir à l’arc, le tir, le tennis de table, le judo, l’aviron, le badminton et les sports pour handicapés.