L’après-midi du 13 mai, un ciel nuageux est attendu sur les régions ouest du nord et du centre de la Tunisie. Des pluies éparses, parfois orageuses, sont également prévues localement dans les régions est, avec un risque de chutes de grêles par endroits.

Le vent soufflera assez fort de secteur ouest près des côtes nord, tandis qu’il sera faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera agitée à agitée.

Les températures maximales atteindront entre 24 et 29 degrés Celsius dans les régions côtières du nord et du centre, ainsi que sur les hauteurs. Dans le reste du pays, les maximales oscilleront entre 31 et 37 degrés.