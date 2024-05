Le Chœur de l’Opéra de Tunis sous la conduite d’Ilyes Blagui se produira, le mercredi 15 mai, à la Cité de la culture, dans un spectacle musical qui s’intitule “Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie”.

Le choeur de l’Opéra interprétera les hymnes nationaux de pays tels que la Tunisie, la Palestine, le Liban, le Chili, la France, les États-Unis, l’Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal.

Des oeuvres du répertoire musical national et international (Ouanès Khligène, le groupe Queen, Jacques Brel .. ) qui reflètent les thèmes de la justice sociale, de la solidarité et de la liberté sont au programme de ce spectacle qu’abritera le théâtre des régions (19h30).

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé un concert qui “rassemble des voix et des histoires de divers pays célébrant la diversité culturelle et la résilience humaine à travers les temps”. Il s’agit d’ “une célébration musicale de la diversité qui aborde les thèmes de la justice sociale, de la solidarité et de la liberté”, lit-on dans le résumé du spectacle, publié sur la page facebook du Théâtre de l’opéra.

Le titre du spectacle renvoie au fameux poème en arabe, « Sur cette Terre », du Palestinien Mahmoud Darwish (1941-2008) qui demeure la voix de la Palestine. Les recueils de ce grand poète arabe qui a forgé les chants de l’exil sont traduits dans plusieurs langues.

Dans un extrait de « Sur cette Terre », Darwish dit « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube, les opinions d’une femme sur les hommes, les écrits d’Eschyle, le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants… ».