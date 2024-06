La Commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle des entreprises a approuvé, vendredi 7 juin 2024, 5 dossiers de mise à niveau industrielle pour des entreprises opérant, essentiellement, dans les secteurs du papier, de l’emballage, du câble et des composants automobiles pour un montant global d’investissement estimé à 112,6 millions de dinars (MD) et des subventions de 15,98 MD.

Ces dossiers ont été examinés lors d’une séance de travail présidée par la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet, et à laquelle ont participé des représentants des ministères de l’économie et de la planification, des affaires sociales, de l’environnement et de l’UTICA, ainsi que des secteurs financiers et bancaires, selon un communiqué publié, vendredi, par le département de l’industrie.

Et de préciser que les investissements approuvés permettront le recyclage des déchets et l’acquisition de nouvelles technologies d’économie d’énergie. Il s’agit, également, d’accroitre la compétitivité des produits tunisiens et d’acquérir de nouveaux marchés à l’export.

«Ces investissements, dont la plupart sont destinés à l’exportation, prévoient la réalisation d’un chiffre d’affaires de 3000 MD », a indiqué la même source.

Le 5 avril 2024, la commission restreinte du programme de mise à niveau industrielle (PMN) des entreprises a approuvé 40 dossiers d’une valeur globale de 64 MD et des subventions de 8,9 MD

De même, la commission a adopté, à la même date, 64 dossiers d’s technologiques prioritaires d’une valeur de 5,76 MD et des subventions de 1,96 MD.

Par ailleurs, le ministère de l’industrie a fait savoir que le programme de mise à niveau visant à réduire les émissions de carbone et de gaz et à préserver l’environnement a été lancé récemment.