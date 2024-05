Une série de mesures a été mise en place pour promouvoir la mobilité électrique en Tunisie conformément aux exigences de la transition mondiale vers les modes de transport propres, a indiqué le secrétaire d’Etat chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, lors d’un atelier sur “La mobilité électrique en Tunisie”, tenu, vendredi, à Tunis.

Le responsable a fait savoir qu’une équipe de travail regroupant des représentants de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, des différents ministères, de la STEG, de la Douane Tunisienne et de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires automobiles, a réalisé un diagnostic sur les moyens disponibles pour promouvoir la mobilité électrique en Tunisie. Lequel diagnostic a confirmé l’urgence pour le pays de s’inscrire dans la transition mondiale vers les transports propres.

Ce diagnostic a aussi démontré que la transition vers les transports propres permettra de réduire les coûts énergétiques au niveau national, de faire des économies d’énergie au niveau du système électrique, d’augmenter le taux d’intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien et de limiter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

Chouchane a ainsi rappelé que la loi de finances 2022 avait exonéré les voitures 100% électriques des droits de douane et revu à la baisse les droits de consommation appliqués sur les voitures hybrides, ajoutant que cette tendance à encourager l’achat de voitures électriques s’est poursuivie en 2024, avec la révision à la baisse de la TVA, de la taxe de circulation et des droits d’immatriculation appliqués sur les véhicules électriques.

Parmi les mesures mises en place pour encourager la mobilité électrique, le responsable a également évoqué l’adoption de normes tunisiennes pour les bornes de recharge des voitures électriques et l’actualisation des normes relatives aux voitures et aux pièces de rechange pour inclure les véhicules électriques et ce en collaboration avec l’INNORPI et la mise en place d’un réseau de recharge de véhicules électriques sur tout le territoire avec 60 points de recharges dans les espaces publics et les grandes surfaces.

Il s’agit également de la mise en œuvre du projet “Intensification de l’adoption de la mobilité électrique en Tunisie” financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) ainsi qu’un projet pilote d’encouragement à l’achat de 5000 voitures électriques, l’amélioration de l’infrastructure dédiée à la mobilité électrique et l’accélération de la promulgation du cadre juridique régissant la recharge des véhicules électriques.