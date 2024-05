Une convention de partenariat a été signée, le 7 mai 2024, entre l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pour la co-organisation de l’événement “Tunisia Global Forum” qui se tiendra du 23 juillet 2024 au Palais des Congrès à Tunis, et dont la vocation est de connecter la Diaspora nationale avec les enjeux de développement de la Tunisie.

Selon la CDC, le forum aura pour thème central “Diaspora : une force motrice pour la transformation et le rayonnement de Tunisie”, et débattra d’une nouvelle stratégie nationale de mobilisation des expertises, des investissements et des réseaux de la Diaspora au service du développement de la Tunisie, de ses entreprises, et de sa jeunesse.

Au cœur de ce partenariat se trouve le projet “Startups et PME Innovantes” porté par la CDC, lequel vise à catalyser le développement des jeunes entreprises tunisiennes. Il inclut le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres, ainsi que le soutien aux acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, tels que les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises. Une attention particulière est portée aux startups et PME dirigées par des femmes, ainsi qu’à celles situées dans les régions intérieures du pays, contribuant ainsi à une croissance plus inclusive et équilibrée.

Tunisia Global Forum est un évènement de l’Alliance mondiale des talents tunisiens (World Alliance of Tunisian Talents- WATT ), créée en juillet 2023, par l’ATUGE et des associations de talents tunisiens actives notamment en Tunisie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, aux Canada et au Moyen-Orient.

Cette journée du 23 juillet à Tunis, fait suite à une série de journées déjà organisées par WATT à Paris (Septembre 2023), Londres (Novembre 2023), Munich (Février 2024) ou planifiées à Seattle (Mai 2024), Lausanne (Septembre 2024) et Montréal (Octobre 2024).

Tunisia Global Forum constituera une plateforme exceptionnelle pour les échanges et le réseautage entre les talents, les acteurs économiques, les décideurs et les leaders d’opinion de la Diaspora et de la Tunisie, offrant des opportunités de collaborations et de partenariats pour les talents tunisiens du monde, les entreprises et le pays.