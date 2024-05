La Chambre des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) relevant de l’UTICA organise la participation des femmes chefs d’entreprises tunisiennes à la cinquième édition de la foire internationale du commerce de Madagascar (COMFWB Regional Trade Fair), prévue les 28 et 29 juin 2024.

Selon un communiqué de la CNFCE, sa participation à cette foire a pour objectif de permettre aux femmes entrepreneurs de Tunisie de découvrir le climat d’investissement et d’établir des partenariats avec diverses institutions économiques de la région du COMESA (le Marché commun de l’Afrique orientale et australe). Cette participation constitue également, une occasion pour les entreprises tunisiennes de se familiariser avec le droit de l’investissement et ses avantages à Madagascar et dans l’ensemble des pays du COMESA.

Le COMFWB est organisé par l’Université des femmes entrepreneurs du COMESA et rassemble des femmes entrepreneurs actives dans les secteurs économiques les plus importants, principalement le commerce international, le commerce électronique, l’énergie, l’agriculture et venant de 21 pays africains .

Outre la présentation des principaux produits et services des entreprises présentes, le programme de cette foire prévoit notamment l’organisation des réunions bilatérales entre les institutions participantes et l’examen d’éventuels accords de partenariat, ainsi que l’identification des meilleures possibilités de développement des échanges commerciaux entre les différentes entreprises de la région du COMESA.

Il y a lieu de noter que des élections des membres de l’Université des femmes entrepreneurs du COMESA pour les deux prochaines années auront lieu en marge de la foire.

Par ailleurs le Madagascar offre, selon la CNFCE, des opportunités d’investissement prometteuses dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et des mines.

La Chambre des Femmes Entrepreneurs invite les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette foire internationale à la contacter pour coordonner leur participation.