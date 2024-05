Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé, ce mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une réunion ministérielle consacrée à l’examen de la stratégie nationale de la jeunesse à l’horizon 2035.

Selon la page officielle de la Présidence du Gouvernement, le chef du gouvernement a salué le travail participatif efficace entre les différents ministères et toutes les parties impliquées dans l’élaboration de la stratégie nationale de la jeunesse à l’horizon 2035, soulignant la nécessité de poursuivre le travail dans l’objectif de redonner espoir aux jeunes tunisiens et rétablir leur confiance dans les structures de l’Etat et dans leur environnement social et économique.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche a donné un aperçu de la Stratégie nationale de la jeunesse 2035, dont les principaux points s’articulent autour de l’appartenance, la citoyenneté, le bien-être social, les modes de vie sains, l’intégration sociale et économique des jeunes, la créativité, l’innovation, la mobilité des jeunes et les loisirs.

À l’issue de la réunion, la Stratégie Nationale de la Jeunesse 2035 a été approuvée, et tous les ministères et parties prenantes ont été invités à préparer le plan exécutif de cette stratégie à court et moyen terme, en consécration de l’approche participative adoptée dans sa formulation.