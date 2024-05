L’Assemblée Générale du Centre arabe d’étude sur les zones arides et les terres fermes (ACSAD) a annoncé l’élection de la Tunisie, en la personne du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, à la présidence du Conseil exécutif de l’ACSAD, lors de la réunion organisée en Arabie saoudite.

Selon un communiqué publié vendredi à Tunis par le ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, la réunion a enregistré la participation du ministre saoudien de l’Environnement, Abderrahmane Ben Abdelmohsen El Fadhli, des ministres de l’agriculture membres de l’AG et des responsables du centre de l’ACSAD.

L’Arabie saoudite a été élue en la personne du ministre saoudien de l’Environnement, à la présidence de l’Assemblée générale dans sa 37ème session.

Les participants ont souligné l’importance de développer l’action du Centre arabe d’étude sur les zones arides et les terres fermes (ACSAD), de dynamiser son rôle dans la réalisation d’un développement arabe durable, à travers le renforcement de la coopération et la coordination entre les Etats arabes, selon leurs besoins et les priorités de leurs plans et programmes pour contrecarrer les défis et surmonter les difficultés.